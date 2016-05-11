奥巴马将对广岛进行历史性访问 但不会为二战美国投下原子弹道歉

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿/东京5月10日（记者 Susan Heavey/Matt Spetalnick/Minami Funakoshi） - 白宫周二称，美国总统奥巴马将在本月下旬访问日本广岛，但奥巴马不会为二战后期美国在广岛投下原子弹道歉。奥巴马将成为首位访问广岛的在任美国总统。
奥巴马将于5月27日在日本首相安倍晋三的陪同访问广岛。
白宫在声明中称，奥巴马将“展示他致力于追求和平与安全的无核武器世界的一贯承诺”。奥巴马的第二任总统任期将于明年1月到期。
“他（奥巴马）不会重新审视美国在二战后期使用原子弹的这一决定。反之，他会提出聚焦我们共同未来的前瞻性愿景。”奥巴马的副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）在博客中写道。
这次访问是奥巴马5月21-28日亚洲之行的一部分。在此期间，奥巴马将出席在日本召开的七国集团（G7）会议，还将对越南进行首次访问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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