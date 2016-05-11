奥巴马将对广岛进行历史性访问 但不会为二战美国投下原子弹道歉

路透华盛顿/东京5月10日（记者 Susan Heavey/Matt Spetalnick/Minami Funakoshi） - 白宫周二称，美国总统奥巴马将在本月下旬访问日本广岛，但奥巴马不会为二战后期美国在广岛投下原子弹道歉。奥巴马将成为首位访问广岛的在任美国总统。

奥巴马将于5月27日在日本首相安倍晋三的陪同访问广岛。

白宫在声明中称，奥巴马将“展示他致力于追求和平与安全的无核武器世界的一贯承诺”。奥巴马的第二任总统任期将于明年1月到期。

“他（奥巴马）不会重新审视美国在二战后期使用原子弹的这一决定。反之，他会提出聚焦我们共同未来的前瞻性愿景。”奥巴马的副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）在博客中写道。

这次访问是奥巴马5月21-28日亚洲之行的一部分。在此期间，奥巴马将出席在日本召开的七国集团（G7）会议，还将对越南进行首次访问。（完）