美国二战老兵敦促安倍正视战争历史

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月27日 - 94岁的坦尼（Lester Tenney）表示，如果他本周在华盛顿见到日本首相安倍晋三，希望向后者就日本的战争历史传递出一个明确讯息。他经历过1942年的“巴丹死亡行军”。

正在访美的安倍将于周三晚举行盛大晚宴，受邀的约200人中包括了坦尼。

“我会跟他握手，我很可能会对他说‘别试图重写历史’。”坦尼说。他将前往赴宴。

坦尼表示，他还将出席安倍周三在美国国会的演讲。预计外界将密切关注安倍在演说中如何谈及日本的战争历史，而安倍与美国总统奥巴马周二会谈时也可能谈及该议题。安倍周一在美国阿灵顿国家公墓献上了花圈。

日本历届多位首相就日本二战侵略历史道歉，而安倍政府则似乎淡化道歉立场。安倍曾表示维持往届政府的道歉立场，但亦暗示他希望更多着眼未来。

这种转变激怒了日本侵略战争的受害者。坦尼称，他熬过了“巴丹死亡行军”，据信当时有数万菲律宾与美军战俘在此次长达65英里（105公里）的残酷行军中死亡。

坦尼后来与其他幸存者一起被运到日本，在一家煤矿每天工作12小时，直到战争结束。当时条件极其恶劣，以致有人故意弄伤自己逃避劳作。一天只有三碗饭果腹，他体重几乎减半至97磅（44公斤）。坦尼说，由于那段日子的艰苦劳作，他患上了黑肺病。

“我希望他（安倍）承认责任，”坦尼说道，“我希望他表态日本人民和美国人民会成为好朋友。要成为好朋友的途径之一，就是正视历史。”

日本使馆的发言人拒绝披露周三晚宴的宾客名单，但未否认坦尼受邀。（完）