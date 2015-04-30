独家：日本考虑加入美国在南海的巡逻行动--消息人士

路透东京/华盛顿4月29日（记者 Nobuhiro Kubo/Tim Kelly/David Brunnstrom） - 美国和日本了解相关讨论内容的消息人士称，日本正在考虑加入美国在南海上空的巡逻行动。

美国和日本在日本首相安倍晋三访美期间发布了新版《美日防务合作指针》。

要求匿名的日本方面消息人士称，虽然尚未制定具体计划，但日本可能加入美国在南海的巡逻行动，或者是从东海边缘的冲绳岛轮换进行巡逻。

到目前为止，相关讨论只是在日本自卫队内部进行，任何开始巡逻的行动都需要得到日本政府批准。

日本如在南海上空巡逻，可能会惹怒中国。

但日本防卫官员担心，如果日本什么都不做，会令中国最终掌控住南海。每年有高达5万亿美元的海上贸易需取道南海。

“我们不得不向中国展示他们并不拥有这片海域，”上述日本消息人士称。

一位要求匿名的美国消息人士称，如果日本决定开始在南海上空巡逻，这可能会促使日本在进行救灾演练或其它联合演练时向菲律宾提出借用其空军基地的请求，这会扩大日本飞机的行动范围，延长巡逻时间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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