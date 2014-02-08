克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿2月7日（记者David Brunnstrom） -周五，美国重申其保护日本不受攻击的承诺，并强调了亚太地区稳定的重要性。
在与到访的日本外相岸田文雄（FumioKishida）会晤后，美国国务卿克里强调了美日关系的重要性。尽管安倍晋三参拜靖国神社一度导致日美发生分歧，但美国和日本都表示两国关系仍十分紧密。
克里表示美国和日本共同致力于紧密的安全合作，并强调如果日本遭到攻击，美国将履行安保条约中保护日本的承诺。
“我......强调美国一直信守向我们的日本盟友许下的承诺，”克里对路透记者表示。
“这也包括中国东海的相关事宜。”克里重申美国对中国东海防空识别区“既不认可也不接受”的态度。克里还表示美国不会改变在这一地区的行动。
“我们致力于维护亚太地区的繁荣与稳定，”克里称。
克里还表示计划于下周访问中国和其他亚洲国家。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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