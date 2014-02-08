路透华盛顿2月7日（记者David Brunnstrom） -周五，美国重申其保护日本不受攻击的承诺，并强调了亚太地区稳定的重要性。

在与到访的日本外相岸田文雄（FumioKishida）会晤后，美国国务卿克里强调了美日关系的重要性。尽管安倍晋三参拜靖国神社一度导致日美发生分歧，但美国和日本都表示两国关系仍十分紧密。

克里表示美国和日本共同致力于紧密的安全合作，并强调如果日本遭到攻击，美国将履行安保条约中保护日本的承诺。

“我......强调美国一直信守向我们的日本盟友许下的承诺，”克里对路透记者表示。

“这也包括中国东海的相关事宜。”克里重申美国对中国东海防空识别区“既不认可也不接受”的态度。克里还表示美国不会改变在这一地区的行动。

“我们致力于维护亚太地区的繁荣与稳定，”克里称。

克里还表示计划于下周访问中国和其他亚洲国家。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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