《美日贸易焦点》美资深议员敦促政府在谈判中对日本汽车实行严苛规定

莱文称，日本政府打压日圆汇价的措施常常使该国汽车企业受益，因此在TPP协定加入可执行的反货币操纵条款非常重要。

“我们需要利用国际货币基金组织(IMF)已经制定的规则，在此基础上进行完善，并纳入具有约束力的争端解决机制”，与贸易协定中的其他承诺类似，他表示。

美国在此前的贸易协定中没有包含汇率规则，白宫在TPP谈判中对该问题的态度也不明朗。美国政府希望今年完成TPP谈判。

目前日本正准备加入TPP谈判，该协议的第18轮谈判本周也将在马来西亚结束。

奥巴马政府4月与日本就其加入谈判的条款达成协议。条款包括，承诺美国对日汽车和卡车关税逐步取消的时间不早于协定涉及其他产品最长的逐渐取消关税时间。

来自底特律地区的莱文表示这个措施还不够。他的提议是30年内逐步取消关税，但如果日本汽车进口量在国内市场份额升至20%以上时，可以加快关税取消速度。(完)