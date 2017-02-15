日相安倍称特朗普认同他关于日本货币政策不为操纵汇率的观点

路透东京2月15日 - 日本首相安倍晋三周三称，在上周峰会上，美国总统特朗普认同他关于日本货币政策并不旨在操纵汇率、而是终结通缩的观点。

安倍关于2月10日美日领导人峰会的评论表明，特朗普有可能在软化他对日本操纵汇率以获取贸易优势的批评。

“我认为，特朗普认同关于我们的货币政策并非旨在操纵汇率而是终结通缩的观点，”安倍在参议院表示。

安倍还表示，他解释了在美设厂的日本车企是如何为在美创造就业做出贡献的。他并称特朗普并未提出任何关于日本需进一步开放经济以利于进口的要求。(完)