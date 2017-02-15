日相安倍称特朗普认同他关于日本货币政策不为操纵汇率的观点

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月15日 - 日本首相安倍晋三周三称，在上周峰会上，美国总统特朗普认同他关于日本货币政策并不旨在操纵汇率、而是终结通缩的观点。
安倍关于2月10日美日领导人峰会的评论表明，特朗普有可能在软化他对日本操纵汇率以获取贸易优势的批评。
“我认为，特朗普认同关于我们的货币政策并非旨在操纵汇率而是终结通缩的观点，”安倍在参议院表示。
安倍还表示，他解释了在美设厂的日本车企是如何为在美创造就业做出贡献的。他并称特朗普并未提出任何关于日本需进一步开放经济以利于进口的要求。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。