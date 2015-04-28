安倍在美回应慰安妇问题 称感到“心痛”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透马萨诸塞州剑桥4月27日 - 日本首相安倍晋三周一称，他对二战期间被当时日军强迫做“慰安妇”的女性感到心痛，他支持前任日本领导人对战争历史的道歉。
“每当想到那些人口贩卖的受害者，还有那些遭受了无尽痛苦和折磨的人时，我的心就痛得难以言喻。在这一点上，我的感觉与我的前任首相们无异，”安倍在哈佛大学肯尼迪学院论坛对学生们发表演讲时称。
安倍是在被问及有关日本使用“慰安妇”问题时发表上述言论的。
1990年代，日本当局承认存在强征“慰安妇”问题，并且做出了道歉。
安倍发表演讲时，十几名示威者在礼堂外举着牌子，批评日本在“慰安妇”问题上的态度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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