安倍在美回应慰安妇问题 称感到“心痛”

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马萨诸塞州剑桥4月27日 - 日本首相安倍晋三周一称，他对二战期间被当时日军强迫做“慰安妇”的女性感到心痛，他支持前任日本领导人对战争历史的道歉。
“每当想到那些人口贩卖的受害者，还有那些遭受了无尽痛苦和折磨的人时，我的心就痛得难以言喻。在这一点上，我的感觉与我的前任首相们无异，”安倍在哈佛大学肯尼迪学院论坛对学生们发表演讲时称。
安倍是在被问及有关日本使用“慰安妇”问题时发表上述言论的。
1990年代，日本当局承认存在强征“慰安妇”问题，并且做出了道歉。
安倍发表演讲时，十几名示威者在礼堂外举着牌子，批评日本在“慰安妇”问题上的态度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。