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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 19日 星期二 11:51 BJT

湖人老板巴斯逝世 享年80岁

NBA球队洛杉矶湖人老板杰瑞·巴斯(Jerry Buss)周一逝世，享年80岁。湖人发言人称，巴斯此前因癌症住院，死因为肾衰竭。巴斯将天才球员与优秀的教练及管理层结合，打造了一支传奇冠军球队。NBA总裁斯特恩称，NBA“失去了一位富于远见的经营者，他对NBA的影响是无法估量的，且在今后的几十年中还将继续。”路透
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