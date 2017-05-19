综述：就业数据显示闲置劳动力迅速减少 点亮美国经济前景

路透华盛顿5月18日 - 上周美国初请失业金人数意外下降，续请失业金人数降至28年半低位，表明就业市场闲置劳动力迅速减少。

周四公布的其它数据进一步巩固逐渐转为靓丽的经济前景。这些数据显示，5月大西洋沿岸中部地区的制造业活动明显加快，因制造业者报告产品出货大增，而且工人工作小时数增加。此外，衡量美国未来经济活动的指标4月再度上升。

一系列乐观的经济数据支持下月升息，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)的利率决定可能还要看金融市场状况。受美国总统特朗普丑闻影响，最近几日金融市场走势动荡。

特朗普政治风波始于他上周开除联邦调查局(FBI)局长科米，以及有关其向俄罗斯官员透露国家安全信息的报导。这场风波预计将对特朗普雄心勃勃的经济计划构成威胁，包括减税举措。

“根据...美国政治体系的运作方式，特朗普总统决不可能像某些人士所暗示的那样，冒失地单方面进行立法，”安本资产管理的资深投资经理James Athey称，“全球经济增长正在加快，所有事情均暗示美联储将坚持升息计划。”

劳工部称，5月13日止当周经季节调整的初请失业金人数减少4,000人，至23.2万人，接近1973年以来最低水平，且为连续第三周下降。

分析师原先预计，上周初请失业金人数升至24万人。

初请失业金人数已连续115周低于显示就业市场健康的分水岭30万人，为1970年以来最长，当时就业市场规模更小些。就业市场接近充分就业，失业率处于10年低点4.4%。

5月6日止当周续请失业金人数减少2.2万人至190万人，为1988年11月以来最低。

上周初请失业金数据涵盖5月非农就业报告的调查周。4-5月调查期之间的初请失业金人数下降1.1万人，暗示本月就业进一步增长。4月美国非农就业岗位增加21.1万个。

**升息机率上升**

就业市场强劲或令美联储可在6月13-14日的政策会议上升息。美联储3月升息，并已暗示2017年再升息两次。

通胀、零售销售和工业生产数据显示第二季初经济增长加速，也强化了货币政策进一步收紧的预期。第一季经济增长环比年率仅为0.7%。

但在特朗普政治前途不太明确之际，股市下跌如果持续下去，可能影响未来加息进程。

据CME Group的FedWatch，金融市场显示目前预期美联储6月会议加息25个基点的机率为69%，低于周二的78.5%。

美元指数周四持平，美国较长期公债价格温和上扬。美股也略涨，扭转周三跌势。

费城联储公布报告显示，5月制造业活动指数从4月的22.0跳涨至38.8，扳回前两个月的部分跌幅。

出货分项指数跳涨提供支撑。尽管工厂拿到的新订单指数下降，但未交货订单增加。库存指数从4月的17.8降至1.4，也表明该地区制造业活动动能增加。

尽管就业指数下降三个点，但工厂增加了工时。

“详细数据...与工业生产报告中制造业产出最近持续改善相一致，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

世界大型企业研究会(Conference Board)公布报告称，4月领先指标上升0.3%，涨幅与3月相当。(完)