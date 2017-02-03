综述：美国1月非农就业岗位料增加17.5万个 薪资预计稳步增长

图为2016年1月资料图片，显示美国华盛顿的一次招聘会场景。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿2月3日 - 美国雇主1月料加快聘雇，薪资预计稳步增长，暗示特朗普政府寻求提振经济和就业之际，以强劲开局。

根据路透对分析师的调查，美国1月非农就业岗位可能增加17.5万个，部分归因于天气暖和支撑了建筑业的聘雇。12月时新增15.6万个就业岗位。

特朗普总统在去年选战中誓言让美国实现4%的国内生产总值(GDP)年增率，主要将通过减税、放松监管、增加基础建设支出来达成，并将重新磋商使各种协议有利于美国。

尽管他的政策提案细节仍不清楚，但自11月特朗普胜选以来，消费者和企业信心均大幅提升。

随着经济接近充分就业，一些经济分析师对GDP增长4%的承诺感到怀疑。自2007-08年经济衰退后，美国的GDP年增长率就未超过2.6%。

“时间将说明特朗普能否让美国经济持续好转。想收回90年代末流失的制造业就业岗位并不容易，”MUFG Union Bank驻纽约的首席经济学家Chris Rupkey表示。

劳工部将在周五1330GMT公布备受关注的非农就业报告。

由于最低薪资1月在十几个州开始生效，平均时薪料增长0.3%。12月为增长0.4%。但薪资同比增幅料从12月的2.9%降至2.8%，因2016年1月薪资跳涨情况今年没有出现。

薪资增长可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年加息铺平道路。1月失业率料持平于4.7%。

“就业稳健增长应在一定程度上有助于拉低失业率、加大薪资压力，让美联储有理由今年加息两次，”富国证券(Wells Fargo Securities)资深分析师Sam Bullard表示。

美联储之前预计今年加息三次。美联储周三将指标利率目标区间维持在0.5%-0.75%，称预期就业市场形势将“进一步”增强。

**就业岗位或将意外增加**

1月新增就业岗位可能优于预估。民间就业服务机构ADP周三公布的报告显示，1月民间就业岗位增加24.6万个，增幅高于12月的15.1万个。此外，美国供应管理协会(ISM)衡量制造业聘雇的指标也触及2014年8月以来最高水准。

官方在公布1月就业报告时，也将发布年度“指标”修正，并且更新平滑数据所用的公式以反映常规季节性波动，同时，还将纳入新的人口预估值。

在去年一项初步指标估算值中，政府称去年3月就业岗位可能比原先公布的少15万个。

随着劳动市场接近充分就业，劳动力数量正逐渐萎缩，导致就业增长放缓。2016年就业增幅平均每月为18万个，低于2015年的22.9万个。

而人口控制的转变则意味着，1月的劳动力人口数量，或是受聘或失业人数等数据，将无法直接与12月进行对比。

就业参与率一直在数十年低点附近打转，显示出劳动力市场的松懈，这当中有部分降幅反映出人口数量的变化。

“我认为我们(美国)将会在今年稍晚达到充分就业，”Moody's Analytics驻宾州West Chester资深分析师Ryan Sweet称，“就业市场中仍存在潜在闲置。但如果我们继续每月创造逾10万个工作岗位，我们会解决该闲置问题。”

估计1月份经济中所有领域都已增加工作岗位。制造业就业人数料连续第二个月增加，因为石油对该行业的拖累消退。建筑业就业人数可能反弹，12月曾受到寒冷天气的抑制。

零售业就业岗位或下滑，因已遣散假日季临时聘用的人员。而且由于梅西百货(M.N)、Sears (SHLD.O)、American Apparel和Abercrombie & Fitch (ANF.N)等零售商宣布关停门店并裁员，零售业就业人数存在大幅下滑可能。

百货商店销售正受到亚马逊(AMZN.O)牵头的在线零售商的冲击。

1月政府部门就业人数可能连续第三个月增加。分析师认为，这不会受到冻结招聘联邦政府公务员措施影响，该措施1月22日生效，远在非农就业人数调查期之后。预计冻结措施会影响到未来数月的就业增长情况。

“实际的影响还不是很清楚，可能会较为温和。我们预估会使每月就业增长岗位减少约2万个，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver称。(完)