美国公司9月增雇人手和服务业扩张 显示经济仍温和成长

7月3日在纽约一家珠宝公司的招聘现场拍到的图片。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 9月ADP民间就业人数增加16.2万人

* 服务业成长加速,新订单增长

* 上周抵押贷款再融资需求激增

路透纽约10月3日电---美国公司9月新增岗位数量多於预期,与此同时服务业活动升温,显示美国经济仍处於温和成长的轨道上.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加16.2万人,高於分析师预估的增加14.3万人,但逊於8月的增长18.9万人.

美国供应管理协会(ISM)周三亦公布,9月非制造业指数升至55.1,创3月份以来的高位,超过8月的53.7,得益於新订单强劲.

"看来形势正朝着正确的方向前进.新的现实情况是:经济并未强劲增长,只是非常温和的成长,"Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin说.

稍後美国劳工部周五将公布更为全面的非农就业报告,涵盖公共和民间部门的就业情况,预计显示上月就业增长略微改善.

分析师常常根据ADP报告来调整他们对劳工部非农就业报告的预估,不过,这两份报告可能不总是保持一致.

根据巴克莱的统计,在过去六个月中,ADP报告平均超出政府民间就业数字的幅度为略高於5万个.8月ADP就业数据高出9.8万个.

一些分析师称,鉴於近来ADP和非农就业报告的不一致性,周三公布的数据不会改变他们对周五非农就业报告的预估.

浏览ADP报告与劳工部报告对比图表,请点选:(link.reuters.com/put92t)

浏览美国、欧元区和中国服务业PMI的图表,请点选:(link.reuters.com/kev92t)

浏览美国服务业就业的图表,请点选:(link.reuters.com/mev92t)

经济复苏乏力和失业率高企,一直是11月美国总统大选前的焦议题.

美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼当地时间周三晚间进行电视辩论,将就经济议题直接向对方发起挑战.

美国经济第二季环比年率终值仅为增长1.3%,分析师认为复苏将保持迟缓,不过应会避免萎缩.

"虽然经济没有滑向衰退,但仍难以创造足够多的工作岗位来压低失业率,"Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth说.

美国经济复苏面临着许多不利因素,包括欧债危机久拖不决,中国经济成长放缓,以及美国国内财政政策.

一些公司推迟了投资和招聘计划,因关於国会是否会采取行动解决"财政悬崖"问题存在不确定性.

**小型企业招聘**

据ADP数据,员工不足50名的小型企业新增8.1万个就业岗位.拥有500名或更多员工的大型企业新增1.7万个就业岗位,介於这两者之间的企业新增了6.4万个.

8月民间就业人数被下修至增加18.9万人,初值为增加20.1万人.7月就业人数亦自增加17.3万人下修至增加15.6万人.

上个月,美联储(FED)推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

ISM美国9月非制造业新订单分项指数自8月的53.7升至57.7,但就业分项指数从53.8下滑至51.1.出口指数亦自52滑落至50.5.

服务业企业避免了陷入萎缩境地.

上述数据公布後,华尔街交投震荡,美股小幅上扬.美元兑日圆触及两周新高,美国公债价格变动不大.

另有数据显示,上周美国住房抵押贷款申请大增,再融资需求升至逾三年最高位,受利率降至纪录新低推动.

"虽然我们仍认为QE3只会对整体经济产生很小的影响,但这(数据)说明货币政策并非一点用也没有,"Ashworth说.(完)

--编译 肖群英/兰秀娟/王兴亚/侯向明;审校 张涛

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