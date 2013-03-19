乔丹私生子案原告撤诉

一名名叫帕米拉·史密斯的女性上月对篮球名宿麦克·乔丹提起诉讼，称其为自己16岁儿子的生父并要求付赡养费。乔丹否认此事并对史密斯提起反诉。48岁的史密斯上周曾向法院要求乔丹提供DNA样本以验明正身，但目前已撤诉。其律师表示此案尚未了结，史密斯日后可对此事再次提起诉讼。乔丹发言人在声明中称该女子撤诉，没有任何和解，且没有予以金钱回报。路透