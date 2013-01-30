《独家新闻》摩根大通内部交易员曾对"伦敦鲸"交易反向布仓

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
Martin-Artajo的律师没有回应记者提问.Bruno Iksil的律师拒绝置评.
尚不清楚摩根大通的投行部门交易员和伦敦鲸团队何时知道彼此在做反向押注.其交易的指数与公司债信用违约互换(CDS)挂钩.
摩根大通内部报告并没有提及的是,在决定如何处理CIO交易时,摩根大通最终采用了投行部门的估值方法,而非CIO一直使用的方法.
联邦当局正调查,是否有一些CIO员工蓄意使用具有误导性的估值方法来试图掩饰部分损失.
大型银行在同一个市场持有相反头寸的情况并不少见.有时候这么作是为了对冲一个仓位,或是不同交易部门对一项交易持不同观点.
而摩根大通在一项交易中进行两方向操作的事件曝光,也有可能再次引发有关摩根大通这类银行是否规模太大以致难以管理,因而需要缩小规模的争论.
"大型银行一直习惯于让银行里的人对着干,"曾供职于银行的曼哈顿学院(Manhattan College)金融学教授Charles Geisst表示,"等被发现的时候是很难让外界接受的."
以美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)为首的一群摩根大通股东,正试图推动在今年春季股东年会上就剥离一项或多项业务,来收缩整体规模进行投票.他们指出,伦敦鲸丑闻中的巨额交易亏损,就是该行大到很难管的证据.(完) (编译 王翔琼/张涛/梁睿雪; 审校 程琳)
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。