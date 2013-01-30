《独家新闻》摩根大通内部交易员曾对"伦敦鲸"交易反向布仓

Martin-Artajo的律师没有回应记者提问.Bruno Iksil的律师拒绝置评.

尚不清楚摩根大通的投行部门交易员和伦敦鲸团队何时知道彼此在做反向押注.其交易的指数与公司债信用违约互换(CDS)挂钩.

摩根大通内部报告并没有提及的是,在决定如何处理CIO交易时,摩根大通最终采用了投行部门的估值方法,而非CIO一直使用的方法.

联邦当局正调查,是否有一些CIO员工蓄意使用具有误导性的估值方法来试图掩饰部分损失.

大型银行在同一个市场持有相反头寸的情况并不少见.有时候这么作是为了对冲一个仓位,或是不同交易部门对一项交易持不同观点.

而摩根大通在一项交易中进行两方向操作的事件曝光,也有可能再次引发有关摩根大通这类银行是否规模太大以致难以管理,因而需要缩小规模的争论.

"大型银行一直习惯于让银行里的人对着干,"曾供职于银行的曼哈顿学院(Manhattan College)金融学教授Charles Geisst表示,"等被发现的时候是很难让外界接受的."