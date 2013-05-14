美联社称美国政府秘密获取记者通话记录

路透华盛顿5月13日（记者 David Ingram） - 美联社周一称，美国政府在去年曾秘密获取该通讯社办公室和记者的通话记录，并称这是对新闻工作的“大规模和前所未有的侵犯”。

美联社首席执行官加里·普鲁伊特（Gary Pruitt）在该通讯社网站上刊发的信中表示，上周五接到通知称司法部获取了分配给该社及该社记者的逾20条电话线路的通话记录。

“如此大规模收集美联社及其记者的通话记录毫无道理，”普鲁伊特在写给美国司法部长霍尔德(Eric Holder)的信中表示。

美联社报道称，美国政府不愿说出获取通话记录的缘由。

但是，报道指出美国官员此前曾表示，美国检察官办公室正在就2012年5月7日的一篇美联社报道中所提到的信息展开刑事调查。该报道讲述了美国中情局在也门的一次行动，其中包括阻止基地组织阴谋引爆飞往美国飞机上的炸弹。

美联社称，参与该报道的五名记者和一名编辑的电话号码在政府获取的电话号码名单中。

美国检察官办公室周一发表声明称，在处理事关新闻自由的问题时该办公室“小心谨慎”。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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