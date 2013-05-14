美联社称美国政府秘密获取记者通话记录

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月13日（记者 David Ingram） - 美联社周一称，美国政府在去年曾秘密获取该通讯社办公室和记者的通话记录，并称这是对新闻工作的“大规模和前所未有的侵犯”。
美联社首席执行官加里·普鲁伊特（Gary Pruitt）在该通讯社网站上刊发的信中表示，上周五接到通知称司法部获取了分配给该社及该社记者的逾20条电话线路的通话记录。
“如此大规模收集美联社及其记者的通话记录毫无道理，”普鲁伊特在写给美国司法部长霍尔德(Eric Holder)的信中表示。
美联社报道称，美国政府不愿说出获取通话记录的缘由。
但是，报道指出美国官员此前曾表示，美国检察官办公室正在就2012年5月7日的一篇美联社报道中所提到的信息展开刑事调查。该报道讲述了美国中情局在也门的一次行动，其中包括阻止基地组织阴谋引爆飞往美国飞机上的炸弹。
美联社称，参与该报道的五名记者和一名编辑的电话号码在政府获取的电话号码名单中。
美国检察官办公室周一发表声明称，在处理事关新闻自由的问题时该办公室“小心谨慎”。（完）
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdKo0G 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pdHlWb 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年