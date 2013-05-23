美国首次承认海外反恐行动中打死四名美国人

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透华盛顿5月22日 - 美国政府周三首次正式承认，在也门和巴基斯坦的反恐行动中打死四名美国人。美国在上述两国实施了常规无人机打击。
美国司法部长霍德（Eric Holder）在致美国国会议员的信函中指出了该四名美国死难者的名字。美国总统奥巴马将在一天后就美国无人机的使用发表演讲。
该信函为2011年杀死激进牧师Anwar al-Awlaki进行辩护，并称该牧师是一次无人机袭击的目标。
被打死的另外三人分别为Awlaki的儿子Abdulrahman、巴基斯坦裔美国人Samir Khan、以及2009年遭受美国恐怖主义指控并在巴基斯坦死亡的Jude Kenan Mohammed。
霍德在信函中没有具体说明这四名美国人是如何被打死的，但美国官员之前曾承认其中三人是在无人机空袭中丧生。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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