美国首次承认海外反恐行动中打死四名美国人

路透华盛顿5月22日 - 美国政府周三首次正式承认，在也门和巴基斯坦的反恐行动中打死四名美国人。美国在上述两国实施了常规无人机打击。

美国司法部长霍德（Eric Holder）在致美国国会议员的信函中指出了该四名美国死难者的名字。美国总统奥巴马将在一天后就美国无人机的使用发表演讲。

该信函为2011年杀死激进牧师Anwar al-Awlaki进行辩护，并称该牧师是一次无人机袭击的目标。

被打死的另外三人分别为Awlaki的儿子Abdulrahman、巴基斯坦裔美国人Samir Khan、以及2009年遭受美国恐怖主义指控并在巴基斯坦死亡的Jude Kenan Mohammed。

霍德在信函中没有具体说明这四名美国人是如何被打死的，但美国官员之前曾承认其中三人是在无人机空袭中丧生。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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