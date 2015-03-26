美国个股：斯伦贝谢认罪违反美国对伊朗和苏丹的制裁，并缴纳罚金

路透华盛顿3月25日 - 美国司法部周三称，全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 旗下的一个子公司认罪违反了美国对伊朗和苏丹的制裁法令，将支付2.372亿美元罚金。

该公司还同意接受为期三年的企业观察，期间暂停公司在伊朗和叙利亚的所有经营活动，并聘请独立咨询机构审核其政策是否符合制裁规定。

司法部副部长Eric Hirschhorn在声明中表示，“多年以来，这家外国公司在德克萨斯州舒格兰通过不同方式，从事与伊朗和苏丹的交易活动。”

Hirschhorn警告道，“今天的声明向所有在美国从事经营活动的跨国公司传递出一个明确的信息：无论你的雇员来自美国还是海外，当他们在美国的时候，就要遵守美国的法律，否则你将承担责任。”