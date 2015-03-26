美国个股：斯伦贝谢认罪违反美国对伊朗和苏丹的制裁，并缴纳罚金

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透华盛顿3月25日 - 美国司法部周三称，全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 旗下的一个子公司认罪违反了美国对伊朗和苏丹的制裁法令，将支付2.372亿美元罚金。
该公司还同意接受为期三年的企业观察，期间暂停公司在伊朗和叙利亚的所有经营活动，并聘请独立咨询机构审核其政策是否符合制裁规定。
司法部副部长Eric Hirschhorn在声明中表示，“多年以来，这家外国公司在德克萨斯州舒格兰通过不同方式，从事与伊朗和苏丹的交易活动。”
Hirschhorn警告道，“今天的声明向所有在美国从事经营活动的跨国公司传递出一个明确的信息：无论你的雇员来自美国还是海外，当他们在美国的时候，就要遵守美国的法律，否则你将承担责任。”
斯伦贝谢在声明中称，公司在2013年第二季自行停止了在伊朗的油田业务，按照认罪协议中规定，公司已经停止了在苏丹的油田业务。(完) (翻译 张荻； 审校 张若琪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率