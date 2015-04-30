调查：近半数美国年轻人对美国司法系统缺乏信心

路透4月29日 （记者 Alex Dobuzinskis） - 周三哈佛大学的一项调查显示，近半数美国年轻人认为美国司法系统存在种族和民族偏见，且他们强烈认为给警察配备随身摄像机将会令执法更为公平。

之前25岁的黑人弗雷迪·格雷（Freddie Gray）在被警方拘留期间脊椎受伤后死亡，此事在巴尔的摩引发严重骚乱。

去年美国密苏里州弗格森镇发生白人警察枪杀黑人事件，后来纽约市也发生一起白人警察锁喉杀死黑人事件，这在美国引起大规模示威活动以及对种族与警察执法的辩论。此次骚乱将辩论重新引燃。

哈佛大学政治协会（Institute of Politics）对18到29岁的美国人展开调查，询问他们是否对美国司法系统能够“不抱有种族与民族偏见而进行公平审判”抱有信心。

研究人员称，49%的受访者称，他们不太有信心或者没有信心。

该调查发现，66%的受访非洲裔美国人称他们对美国司法系统的公平不太有信心或者没有信心，53%的西班牙裔美国人表达了类似的忧虑。

该调查还发现，80%的受访者称，给警察配备随身摄像机可帮助减少司法系统的种族不平等。

该调查访问了3,034名美国人，误差范围为2.4%。该调查每年进行一次，此次调查的时间为3月18日至4月1日。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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