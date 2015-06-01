美国国务卿克里骑行时受伤 取消外访行程

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦5月31日 （记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里的发言人称，克里周日在法国雄济耶（Scionzier）附近的环法自行车赛道上骑行时发生意外，右腿骨折，将留在日内瓦的一家医院观察。
克里取消了出访马德里和巴黎的行程。他原计划周日晚些时候返回美国。
“但在进一步的咨询之后，对他来说，明智的选择是留院观察一夜，并于明天飞回美国，这纯粹为了预防起见，”美国务院发言人约翰·柯比（John Kirby）在声明中表示。
柯比称，克里“精神良好，状态活跃”，还与总统奥巴马等人通话。
柯比之前称，克里股骨骨折，但并非致命伤，预计将完全康复。克里被送往日内瓦的一家大医院，状态稳定。
71岁的克里仍然热衷运动，在海外公务旅行时常带上自己的自行车。受伤前一天，克里在日内瓦与伊朗外长扎里夫会面，试图解决伊朗核谈的障碍。
尚不清楚克里的受伤对伊朗与六大国的核谈判会有何影响，6月30日是伊朗与六大国达成最终核协议的最后期限。（完）
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