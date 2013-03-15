美国务卿克里4月将出访日韩及中国

路透华盛顿3月14日 - 美国国务院周四表示，国务卿克里将于4月中旬访问韩国、日本和中国，6月将访问东南亚并参加地区年度会议。

克里2月1日就任后将首次外访地点安排在欧洲和中东，令亚洲国家对其承诺心存质疑。

美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）表示，克里将于4月10-11日在伦敦参加八国集团会议，随后前往首尔、东京和北京。

他还计划6月到文莱参加东盟地区论坛，同时将访问东南亚一些国家。

“通过这些出访，国务卿将继续证明（美国）政府的承诺，进一步扩大和强化美国在亚太地区的经济、安全和战略利益。”纽兰对记者说道。

纽兰指出，克里在很长时间内负责亚太地区事务，包括协助为1995年美国和越南关系正常化奠定基础和在气候变化问题上与中国合作。

“他很期待再次前往亚洲，与该地区国家合作共事。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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