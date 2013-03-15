美国务卿克里4月将出访日韩及中国

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿3月14日 - 美国国务院周四表示，国务卿克里将于4月中旬访问韩国、日本和中国，6月将访问东南亚并参加地区年度会议。
克里2月1日就任后将首次外访地点安排在欧洲和中东，令亚洲国家对其承诺心存质疑。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）表示，克里将于4月10-11日在伦敦参加八国集团会议，随后前往首尔、东京和北京。
他还计划6月到文莱参加东盟地区论坛，同时将访问东南亚一些国家。
“通过这些出访，国务卿将继续证明（美国）政府的承诺，进一步扩大和强化美国在亚太地区的经济、安全和战略利益。”纽兰对记者说道。
纽兰指出，克里在很长时间内负责亚太地区事务，包括协助为1995年美国和越南关系正常化奠定基础和在气候变化问题上与中国合作。
“他很期待再次前往亚洲，与该地区国家合作共事。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。