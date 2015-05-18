中国敦促美国尽快开启双边引渡条约谈判

路透北京5月17日 - 中国外交部长王毅周六同来访的美国国务卿克里举行会谈时称，中美应尽快开启有关引渡条约的谈判。中国寻求将外逃到美国的腐败涉案人员缉拿归案。

与美国缔结引渡条约将极大增强中国的反腐力度。中国开展“猎狐”专项行动，在境外追捕腐败官员、企业管理者及其资产。

“从两国关系长远发展看，缔结双边引渡条约十分必要，希望双方尽早启动商谈，”中国外交部网站援引王毅的话称。

王毅向克里表示，“美国目前已成为中国腐败犯罪嫌疑人外逃的主要目的地之一。”

克里在会谈时称，“美国绝不愿意成为腐败分子的‘避罪天堂’，愿与中方加强在追逃追赃领域的合作”。

美国官员称，是否向另一个国家引渡逃犯取决于美国是否能够确信涉案人员归国后可以得到公平审判并且不会遭受折磨或者其他形式的虐待。

中国官方媒体3月称，中国政府已经向美国提供一份“优先”名单，名单上的人涉嫌受贿并被认为已经逃往美国。

中国官员去年称，有逾150名中国“经济罪犯”逃往美国，其中很多是被指控涉嫌腐败的政府官员。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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