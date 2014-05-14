中国称克里与王毅通话时未说中国在南海“挑衅”

路透北京5月14日 - 中国周二表示，美国国务卿克里与中国外长王毅通电话时，未称中国在南海采取“挑衅”行为。

中国外交部发言人华春莹周二对新华社称，美国国务卿克里在电话交谈中并无这样的言论。

新华称，克里在电话交谈中表示，在领土主权归属问题上，美方不持立场，不选边站队，也无意进行评判。

而美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）在华盛顿谈及克里同王毅通电话一事时对记者说：“他（克里）表示，中国在与越南存在争议的水域架设钻井平台并部署许多政府船只，是挑衅行为。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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