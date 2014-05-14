中国称克里与王毅通话时未说中国在南海“挑衅”

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透北京5月14日 - 中国周二表示，美国国务卿克里与中国外长王毅通电话时，未称中国在南海采取“挑衅”行为。
中国外交部发言人华春莹周二对新华社称，美国国务卿克里在电话交谈中并无这样的言论。
新华称，克里在电话交谈中表示，在领土主权归属问题上，美方不持立场，不选边站队，也无意进行评判。
而美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）在华盛顿谈及克里同王毅通电话一事时对记者说：“他（克里）表示，中国在与越南存在争议的水域架设钻井平台并部署许多政府船只，是挑衅行为。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。