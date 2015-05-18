习近平会见克里 称中美关系总体稳定发展

习近平称：“去年11月，奥巴马总统对中国进行国事访问，我同他的会晤达成重要共识，富有成果。今年9月我将应他邀请对美国进行国事访问。我期待届时同奥巴马总统就中美关系以及共同关心的重大问题继续进行坦诚、深入沟通，进一步拓展两国合作，更好造福两国人民和世界人民。”