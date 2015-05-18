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时事要闻 | 2015年 5月 18日 星期一 09:31 BJT

习近平会见克里 称中美关系总体稳定发展

路透北京5月17日 （记者 David Brunnstrom） - 中国国家主席习近平周日在人民大会堂会见美国国务卿克里时称，当前中美关系总体稳定发展，中美新型大国关系建设取得不少“早期收获”。

习近平称：“去年11月，奥巴马总统对中国进行国事访问，我同他的会晤达成重要共识，富有成果。今年9月我将应他邀请对美国进行国事访问。我期待届时同奥巴马总统就中美关系以及共同关心的重大问题继续进行坦诚、深入沟通，进一步拓展两国合作，更好造福两国人民和世界人民。”

习近平对克里称，中美双方要妥善管控和处理好分歧，避免两国关系大方向受到干扰。

中国外交部长王毅周六与克里举行了会谈。克里在会谈中敦促中方采取行动缓解南海紧张局势。

王毅同克里举行会谈并回答记者提问时，阐述了中方对当前南海局势的看法和主张。王毅称，中方维护自身主权、领土完整的意志坚如磐石。（完）

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