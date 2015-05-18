克里周六抵京访问 中美在南海问题上意见相左

路透北京5月16日 （记者 David Brunnstrom/Michael Martina） - 中国外交部长王毅周六同美国国务卿克里举行会谈并回答记者提问时称，“中方维护自身主权、领土完整的意志坚如磐石”。

在与克里举行非公开会谈后，王毅一点也没有让步的迹象，尽管克里敦促中国在南中国海采取行动缓和该地区的紧张局势。

“关于南沙岛礁建设，这完全是中国主权范围内的事情”，王毅向记者表示。

“中方维护自身主权、领土完整的意志坚如磐石，不容质疑，”他说道。“这是人民对政府的要求，也是我们正当的权利。”

中国已对美国国防部可能向南海争议岛礁附近派出军舰和战机以维护南海航行自由的计划表示担忧。

被问及美国是否会执行这个计划时，克里没有回应。

克里称，美国已对中国在南中国海填海造地的速度与规模表达担忧。

“我之前通过中国外交部长王毅，敦促中国采取将各方联合在一起的措施，以协助缓和紧张局势，增加通过外交方式解决的前景，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。