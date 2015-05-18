克里称朝鲜“甚至尚未接近”与美国启动谈判的标准

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔5月18日 - 美国国务卿克里周一称，朝鲜“甚至尚未接近”采取必要措施控制核武器项目以启动谈判，美国正在考虑对该国实施进一步制裁。
克里在首尔称，美方继续给朝鲜改善双边关系的机会，但朝鲜首先要表现出弃核的诚意。
“直到此时此刻，特别是近期的挑衅行为，显然朝鲜甚至还没有接近上述标准，”克里在与韩国外长尹炳世召开的联合新闻发布会上说。
“相反，朝鲜还在继续实施核武器和弹道导弹项目。”
朝鲜因试射导弹和核试验活动已经受到美国和联合国的制裁。
克里称，如果朝鲜继续进行当前侵犯人权的行为，该国很可能会被送上国际刑事法庭，而且美国也在考虑对朝鲜实施进一步的制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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