美国在南海问题上心照不宣地支持菲律宾

路透斯里巴加湾10月10日（记者 Stuart Grudgings/Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周四心照不宣地支持菲律宾，称任何国家都有权在领土纠纷问题上寻求仲裁。

菲律宾在南中国海问题上向联合国提交仲裁申请，激怒了中国。美国一直没有在争端中支持任何一方，但表示这一忙碌的国际航道中的自由航行关乎美国的国家利益。

“所有提出诉求的国家都有义务阐明其诉求，其诉求应不违背国际法。他们可以通过仲裁和其他和平协商的方式。”克里在文莱举行的东亚峰会上说道。

“自由航行和飞越领空是太平洋安全的关键。”克里称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。