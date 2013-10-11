美国在南海问题上心照不宣地支持菲律宾

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透斯里巴加湾10月10日 - 美国国务卿克里周四心照不宣地支持菲律宾，称任何国家都有权在领土纠纷问题上寻求仲裁。
菲律宾在南中国海问题上向联合国提交仲裁申请，激怒了中国。美国一直没有在争端中支持任何一方，但表示这一忙碌的国际航道中的自由航行关乎美国的国家利益。
“所有提出诉求的国家都有义务阐明其诉求，其诉求应不违背国际法。他们可以通过仲裁和其他和平协商的方式。”克里在文莱举行的东亚峰会上说道。
“自由航行和飞越领空是太平洋安全的关键。”克里称。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。