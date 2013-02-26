美国国务卿克里称阿萨德必须下台

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透伦敦2月25日 - 美国国务卿克里周一访问英国时称，叙利亚流血冲突仍在继续，进一步表明叙利亚领导人阿萨德该下台了。
英国外交大臣黑格站在克里身旁，呼吁加大对叙利亚反对派的支持力度，以结束该国旷日持久的流血冲突。
克里并敦促叙利亚反对派参加定于本周在罗马召开的国际会议，称美国总统奥巴马正在考虑下一步举措，以帮助保护叙利亚平民。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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