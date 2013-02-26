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时事要闻 | 2013年 2月 26日 星期二 10:09 BJT

美国国务卿克里称阿萨德必须下台

路透伦敦2月25日 - 美国国务卿克里周一访问英国时称，叙利亚流血冲突仍在继续，进一步表明叙利亚领导人阿萨德该下台了。

英国外交大臣黑格站在克里身旁，呼吁加大对叙利亚反对派的支持力度，以结束该国旷日持久的流血冲突。

克里并敦促叙利亚反对派参加定于本周在罗马召开的国际会议，称美国总统奥巴马正在考虑下一步举措，以帮助保护叙利亚平民。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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