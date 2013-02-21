克里海外首访选择西欧和中东盟国

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿2月19日 - 美国国务院周二表示，美国新任国务卿克里2月24日至3月6日将首访西欧和中东九国，届时他将与各盟国就叙利亚冲突等话题进行磋商。
克里将前往伦敦、柏林、巴黎和罗马，期间他将参加支持叙利亚反对派的各国高官举行的一场会议，并会见反对派成员。
美国国务院女发言人努兰(Victoria Nuland)表示，克里随后将前往土耳其、埃及、沙特、阿联酋以及卡塔尔。
克里此次对美国在西欧和海湾地区盟国的访问不同于他的前任希拉里，后者作为国务卿的首次海外访问选择了日本、印尼、韩国和中国。
努兰淡化了两者的不同，称如果克里增加一站亚洲国家，“此次已然时间不短的行程将变得更长。”她表示，克里很可能在任期之初访问亚洲。
她表示，克里此行将不会前往以色列和巴勒斯坦，因以色列总理内塔尼亚胡正致力于在大选后组建新政府。
怒兰表示，克里将此行视为“倾听之旅”，旨在与欧洲和中东地区的主要盟国进行接触，并聚焦阿拉伯世界的动荡局势。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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