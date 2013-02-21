克里海外首访选择西欧和中东盟国

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月19日 - 美国国务院周二表示，美国新任国务卿克里2月24日至3月6日将首访西欧和中东九国，届时他将与各盟国就叙利亚冲突等话题进行磋商。
克里将前往伦敦、柏林、巴黎和罗马，期间他将参加支持叙利亚反对派的各国高官举行的一场会议，并会见反对派成员。
美国国务院女发言人努兰(Victoria Nuland)表示，克里随后将前往土耳其、埃及、沙特、阿联酋以及卡塔尔。
克里此次对美国在西欧和海湾地区盟国的访问不同于他的前任希拉里，后者作为国务卿的首次海外访问选择了日本、印尼、韩国和中国。
努兰淡化了两者的不同，称如果克里增加一站亚洲国家，“此次已然时间不短的行程将变得更长。”她表示，克里很可能在任期之初访问亚洲。
她表示，克里此行将不会前往以色列和巴勒斯坦，因以色列总理内塔尼亚胡正致力于在大选后组建新政府。
怒兰表示，克里将此行视为“倾听之旅”，旨在与欧洲和中东地区的主要盟国进行接触，并聚焦阿拉伯世界的动荡局势。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。