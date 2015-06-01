版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 6月 1日 星期一 18:30 BJT

美国国务卿克里骑行时受伤 取消外访行程

美国国务卿克里的发言人称，克里周日在法国雄济耶（Scionzier）附近的环法自行车赛道上骑行时发生意外，右腿骨折，将留在日内瓦的一家医院观察一晚。克里取消了出访马德里和巴黎的行程。他原计划周日晚些时候返回美国。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐