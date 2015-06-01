美国国务卿克里骑行时受伤 取消外访行程

美国国务卿克里的发言人称，克里周日在法国雄济耶（Scionzier）附近的环法自行车赛道上骑行时发生意外，右腿骨折，将留在日内瓦的一家医院观察一晚。克里取消了出访马德里和巴黎的行程。他原计划周日晚些时候返回美国。路透