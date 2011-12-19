NBA球星科比与妻子申请离婚

洛杉矶湖人队中巨星科比·布莱恩特与妻子Vanessa的代表周五宣布，两人在度过逾10年的婚姻生活後，因无法协调的差异申请离婚。科比夫妇的发言人称，33岁的科比和29岁的Vanessa私下解决了离婚的所有相关事宜，俱已递解离婚申请。Vanessa先提交，科比稍後也递交。路透