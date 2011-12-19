NBA球星科比与妻子申请离婚

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶12月16日电---洛杉矶湖人队中巨星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)与妻子Vanessa的代表周五宣布，两人在度过逾10年的婚姻生活後，因无法协调的差异申请离婚。
科比夫妇发表声明称："为保护年幼的孩子，和考虑即将到来的假期，我们恳请公众在这一艰难时刻尊重我们的隐私。"
科比夫妇的发言人称，33岁的科比和29岁的Vanessa私下解决了离婚的所有相关事宜，俱已递解离婚申请。Vanessa先提交，科比稍後也递交。
科比曾帮助湖人五次赢下NBA总冠军，当选过MVP，赢得过联盟得分王，并出战过多次全明星赛。
科比2003年曾被科罗拉多一家酒店的一名员工指控性侵，令他形象受损。他否认这些指控，因该女子拒绝出庭作证，这些指控被取消。
科比2001年4月与妻子结婚，在性侵案中，Vanessa一直支持科比。
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。