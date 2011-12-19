NBA球星科比与妻子申请离婚

2010年2月14日在NBA全明星周末中拍到的科比与妻子Vanessa。 REUTERS/Jessica Rinaldi

路透洛杉矶12月16日电---洛杉矶湖人队中巨星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)与妻子Vanessa的代表周五宣布，两人在度过逾10年的婚姻生活後，因无法协调的差异申请离婚。

科比夫妇发表声明称："为保护年幼的孩子，和考虑即将到来的假期，我们恳请公众在这一艰难时刻尊重我们的隐私。"

科比夫妇的发言人称，33岁的科比和29岁的Vanessa私下解决了离婚的所有相关事宜，俱已递解离婚申请。Vanessa先提交，科比稍後也递交。

科比曾帮助湖人五次赢下NBA总冠军，当选过MVP，赢得过联盟得分王，并出战过多次全明星赛。

科比2003年曾被科罗拉多一家酒店的一名员工指控性侵，令他形象受损。他否认这些指控，因该女子拒绝出庭作证，这些指控被取消。

科比2001年4月与妻子结婚，在性侵案中，Vanessa一直支持科比。

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