美国国务卿称美中两国需就朝核和南中国海问题找到解决办法

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月27日 - 美国国务卿克里周三与中国外交部长王毅举行会谈时称，美中两国必须找到办法在朝核问题和南中国海问题上取得进展。
克里称，“显然有几个重要问题我们需要找到解决办法，”并称朝鲜核计划是“全球安全面临的一个重大挑战”。
“第二个问题当然是对南中国海问题的担忧及行动，”克里称。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。