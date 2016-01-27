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时事要闻 | 2016年 1月 27日 星期三 12:35 BJT

美国国务卿称美中两国需就朝核和南中国海问题找到解决办法

路透北京1月27日 - 美国国务卿克里周三与中国外交部长王毅举行会谈时称，美中两国必须找到办法在朝核问题和南中国海问题上取得进展。

克里称，“显然有几个重要问题我们需要找到解决办法，”并称朝鲜核计划是“全球安全面临的一个重大挑战”。

“第二个问题当然是对南中国海问题的担忧及行动，”克里称。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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