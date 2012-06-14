希拉里呼吁金正恩不要效仿其父

路透华盛顿6月14日电---美国国务卿希拉里周四呼吁，朝鲜领导人金正恩应勾勒出一条不同于他父亲的道路，称他有机会成为带领朝鲜脱离饥饿与压迫黑暗历史的变革人物。

多名美国官员与朝鲜问题专家担心，年轻的金正恩将延续其父金正日的推进核计划及国内高压政策。金正日去年12月的突然离世，将默默无闻的金正恩推到台前。外界认为金正恩不到30岁。

希拉里在与韩国领导人举行外交与防务对话後告诉记者：“这个年轻人，如果能作出将朝鲜带入21世纪的决定，将作为变革人物载入史册。”

“不过他也能继续走过去的老路。”

希拉里表示，不管金正恩怎麽做，她都相信朝鲜最终都会改变航向。

她说：“因为到某一时点，人们将无法继续生活在这种压迫环境下：饥饿至死、流放劳改营和基本人权被剥夺。”

“所以我们希望，（金正恩）能为他的人民勾勒一条不同的道路。”

迄今为止，金正恩尽管展示了领导风格的某些转变，发表公开讲话并做其他一些金正日从未做过的事情，但他发出的信号却显示，他将继续坚持其父强硬的“先军”政策。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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