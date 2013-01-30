希拉里称美国仍希望说服朝鲜变革

路透华盛顿1月29日 - 美国国务卿希拉里周二称，朝鲜的导弹试验和威胁性言论令美国对朝鲜领导人金正恩行事作风会不同于其父的期望受到打击，但美国仍希望说服朝鲜改变方针。

“我们都曾希望（朝鲜）在年轻的新领导人带领下能出现一些变化，”希拉里说道。“我们也曾希望他致力于改善朝鲜人民的生活，不仅是精英阶层，而是所有民众。”

“但他的言行却充满挑衅。”

上周，朝鲜宣布抵制所有旨在令其停止核项目的对话，并誓言要进行更多针对“宿敌”美国的火箭发射活动和核试验。

希拉里在接受采访时称，美国、日本、韩国及中国眼下“必须通力合作，努力改变朝鲜政府的行为方式”。希拉里即将离任。

“我们仍希望能说服朝鲜政府放弃这样的路线，”她说道。

鉴于金正恩曾在瑞士接受过教育，可能会寻求变革，希拉里敦促金正恩“做一个推动朝鲜走上改革之路、能被载入史册的领导人”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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