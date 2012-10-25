美防长称不确定金正恩是否沿袭其父危险模式

路透华盛顿10月24日电（记者 Phil Stewart）---美国国防部长帕内塔周三称，目前还不确定朝鲜新领导人金正恩是否沿袭其父的危险模式。

帕内塔在与韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）在五角大楼召开新闻发布会时称，“我们仍不知道，他（金正恩）究竟是会沿着他父亲的轨迹，还是代表未来的不同领导模式。”

自上任以来，金正恩努力展现与其父不苟言笑不同的形象。他在公众场合面带微笑挥手致意，甚至还观看过有迪士尼经典形象的音乐会，有时候还带妻子一同出席活动，这对朝鲜领导人而言不同寻常。

金宽镇指出，金正恩正尝试推动经济改革，尽管他也承认不确定改革能否成功。

但在军事方面，金正恩看来沿袭了其父的先军政策。帕内塔指出，有证据显示朝鲜仍准备进行更多导弹和核试验，并在继续进行铀浓缩活动。

帕内塔和金宽镇提到了朝鲜4月以失败告终的远程火箭试射。

“由此可见，他们（朝鲜）继续以挑衅方式行事，危及我国、韩国和地区安全，”帕内塔说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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