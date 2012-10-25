美防长称不确定金正恩是否沿袭其父危险模式

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透华盛顿10月24日电（记者 Phil Stewart）---美国国防部长帕内塔周三称，目前还不确定朝鲜新领导人金正恩是否沿袭其父的危险模式。
帕内塔在与韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）在五角大楼召开新闻发布会时称，“我们仍不知道，他（金正恩）究竟是会沿着他父亲的轨迹，还是代表未来的不同领导模式。”
自上任以来，金正恩努力展现与其父不苟言笑不同的形象。他在公众场合面带微笑挥手致意，甚至还观看过有迪士尼经典形象的音乐会，有时候还带妻子一同出席活动，这对朝鲜领导人而言不同寻常。
金宽镇指出，金正恩正尝试推动经济改革，尽管他也承认不确定改革能否成功。
但在军事方面，金正恩看来沿袭了其父的先军政策。帕内塔指出，有证据显示朝鲜仍准备进行更多导弹和核试验，并在继续进行铀浓缩活动。
帕内塔和金宽镇提到了朝鲜4月以失败告终的远程火箭试射。
“由此可见，他们（朝鲜）继续以挑衅方式行事，危及我国、韩国和地区安全，”帕内塔说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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