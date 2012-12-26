美国提议向韩国出售“全球鹰”无人侦察机

路透华盛顿12月25日(记者 Jim Wolf) - 奥巴马政府正式提出饱受争议的向韩国出售先进无人侦查机的计划，帮助韩国强化其遭受朝鲜袭击的防御能力。

五角大楼国防安全合作署在署期为周一的声明中称，韩国方面希望购买价值约12亿美元的四架RQ-4型“全球鹰”遥控无人侦查机。美国诺斯洛普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）是“全球鹰”的制造商。

安全合作署在分发给美国议员的通知中称，韩国需要在2015年从韩美联合司令部(Combined Forces Command)手中接管情报收集工作。

通知称：“向韩国出售RQ-4型侦察机计划将使韩国具备足够的情报收集、监视和侦察能力，还将确保韩美联盟在2015年及之后监视和威慑地区性威胁。”

韩国一直对“全球鹰”青睐有加。该侦察机类似于洛克希德·马丁公司(LMT.N) 的U-2侦察机，可不分昼夜地侦查更大范围内的移动或固定目标，并利用光电、红外以及雷达成像传感器在6万英尺的高空以接近实时的速度传送图像和其他数据。

安全合作署称，如果协议成交，美国将向韩国交付第三代全球鹰无人侦查机，即Block 30。

韩国提出的购买要求也是该侦察机系统首次在亚太地区出售。北约(NATO)此前曾购买“全球鹰”系统。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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