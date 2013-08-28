美国将派特使赴朝寻求解救裴俊浩

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
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路透华盛顿8月27日 - 美国国务院周二称，该国将派负责朝鲜人权问题的特使罗伯特·金（Robert King）本周前往朝鲜，寻求朝方释放美国公民裴俊浩。
美国国务院在声明中称，应朝鲜政府邀请，罗伯特·金特使本周五将前往朝鲜，执行“致力于确保美国公民裴俊浩获释的人道主义任务”。
声明还称，罗伯特·金将请朝方“基于人道主义原因赦免裴先生，对他予以特赦，以便他与家人团聚并接受医治”。
白宫周二敦促朝方赦免裴俊浩，允许他返回美国。
今年5月，裴俊浩被朝鲜最高法院以反朝敌对罪判处15年劳改。朝鲜最高法院称，45岁的裴俊浩利用旅游活动谋求颠覆朝鲜政权。
裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜北部后被拘押。他被宣判时，正值美国和朝鲜围绕朝核项目剑拔弩张之际。
裴俊浩的姐姐Terri Chung今年8月10日对路透称，裴俊浩一直被关押在一个关押外国人的监狱中，从事耕种劳动。由于出现了一系列健康问题，裴俊浩已被转到一家公立医院。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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