美国怀疑朝鲜雇佣外国黑客对索尼影业发动攻击--消息

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透华盛顿/波士顿12月29日（记者 Mark Hosenball/Jim Finkle） - 熟悉情况的美国官员周一称，美国调查人员认为朝鲜可能从国外雇佣黑客帮助对索尼影业发动大规模黑客攻击。
这名官员指出，朝鲜不具备自行发动复杂黑客攻击的一些能力。美国调查人员在考虑朝鲜将一些黑客攻击工作“外包”的可能性。这名官员未获授权谈论此次调查。
此次黑客攻击被视为针对位于美国领土企业的最具破坏力攻击，因为黑客不仅盗窃了大量数据，还抹掉了硬盘上的数据，并让索尼影业大部分网络断线长达一周多。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。