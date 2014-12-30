美国怀疑朝鲜雇佣外国黑客对索尼影业发动攻击--消息

这名官员指出，朝鲜不具备自行发动复杂黑客攻击的一些能力。美国调查人员在考虑朝鲜将一些黑客攻击工作“外包”的可能性。这名官员未获授权谈论此次调查。

此次黑客攻击被视为针对位于美国领土企业的最具破坏力攻击，因为黑客不仅盗窃了大量数据，还抹掉了硬盘上的数据，并让索尼影业大部分网络断线长达一周多。