美国怀疑朝鲜雇佣外国黑客对索尼影业发动攻击--消息

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/波士顿12月29日 - 熟悉情况的美国官员周一称，美国调查人员认为朝鲜可能从国外雇佣黑客帮助对索尼影业发动大规模黑客攻击。
这名官员指出，朝鲜不具备自行发动复杂黑客攻击的一些能力。美国调查人员在考虑朝鲜将一些黑客攻击工作“外包”的可能性。这名官员未获授权谈论此次调查。
此次黑客攻击被视为针对位于美国领土企业的最具破坏力攻击，因为黑客不仅盗窃了大量数据，还抹掉了硬盘上的数据，并让索尼影业大部分网络断线长达一周多。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27