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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 17:31 BJT

美国怀疑朝鲜雇佣外国黑客对索尼影业发动攻击--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/波士顿12月29日 - 熟悉情况的美国官员周一称，美国调查人员认为朝鲜可能从国外雇佣黑客帮助对索尼影业发动大规模黑客攻击。

这名官员指出，朝鲜不具备自行发动复杂黑客攻击的一些能力。美国调查人员在考虑朝鲜将一些黑客攻击工作“外包”的可能性。这名官员未获授权谈论此次调查。

此次黑客攻击被视为针对位于美国领土企业的最具破坏力攻击，因为黑客不仅盗窃了大量数据，还抹掉了硬盘上的数据，并让索尼影业大部分网络断线长达一周多。(完)

编译：李富强 发稿：王燕焜
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