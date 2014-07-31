现代汽车将因变速问题在美国召回88.3万辆索纳塔中型轿车

2014年7月21在韩国拍到的现代汽车标识。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透底特律7月30日 - 韩国现代汽车(005380.KS)将在美国和波多黎各召回约88.3万辆索纳塔(Sonata)中型轿车，因为变速器换档拉线的一个潜在缺陷可能增加撞车风险。

根据周三美国安全监管机构公布的文件，此次召回影响部分2011-2014款索纳塔轿车，车辆的变速器换档拉线可能从变速杆脱离，从而造成变速杆所处档位与实际档位不一致，而这可能导致车辆向意外的方向移动。

现代汽车的一名发言人称，该公司并不清楚有任何事故、伤亡与上述问题相关。

文件称，司机可能选择“停车”档，但实际可能并不处于停车档位并发生移动。

现代汽车预计，车主将在第三季开始通过邮件接到召回通知。

根据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)文件，约有大约88万辆受影响车辆在美国和波多黎各售出。

该文件显示，现代汽车上个月联系了受影响的车主并告诉他们先不要驾驶。(完)

(编译 石冠兰 审校 张涛)

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