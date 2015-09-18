美国官员称可能以更多制裁应对朝鲜导弹发射活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月17日 - 美国国防部助理部长施大伟（David Shear）周四称，美国可能实施更多制裁以应对朝鲜发射导弹的活动。美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）表示，他支持在韩国部署反导系统。

施大伟和哈里斯是在美国参议院军事委员会的听证会上发表此番言论的。朝鲜本周称正在准备发射新卫星，暗示该国可能发射一枚升级版的远程弹道导弹。

施大伟称，美国以外交和压力兼施并用的方式对待朝鲜。

“譬如，对于朝鲜可能发射导弹，我们将与我们的六方合作伙伴接触，如果朝鲜决定进行导弹发射活动，我们会考虑还能向其施加何种额外的压力，”他说。

“进一步的制裁会是一种可能，”施大伟说。

哈里斯称，作为美军太平洋司令部司令，他认为朝鲜是他面临的最大威胁，强化韩国弹道导弹防御能力很重要。

“我个人认为，在朝鲜半岛部署THAAD也很重要。”THAAD指的是美国战区高空区域防御系统。（完）