美国官员称可能以更多制裁应对朝鲜导弹发射活动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月17日 - 美国国防部助理部长施大伟（David Shear）周四称，美国可能实施更多制裁以应对朝鲜发射导弹的活动。美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）表示，他支持在韩国部署反导系统。
施大伟和哈里斯是在美国参议院军事委员会的听证会上发表此番言论的。朝鲜本周称正在准备发射新卫星，暗示该国可能发射一枚升级版的远程弹道导弹。
施大伟称，美国以外交和压力兼施并用的方式对待朝鲜。
“譬如，对于朝鲜可能发射导弹，我们将与我们的六方合作伙伴接触，如果朝鲜决定进行导弹发射活动，我们会考虑还能向其施加何种额外的压力，”他说。
“进一步的制裁会是一种可能，”施大伟说。
哈里斯称，作为美军太平洋司令部司令，他认为朝鲜是他面临的最大威胁，强化韩国弹道导弹防御能力很重要。
“我个人认为，在朝鲜半岛部署THAAD也很重要。”THAAD指的是美国战区高空区域防御系统。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”