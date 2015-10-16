朴槿惠称希望借助中日韩峰会改善日韩关系

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月15日（记者David Brunnstrom） - 韩国总统朴槿惠周四称，希望下月的中日韩三方峰会能协助为改善与日本的关系扫清障碍，促进东北亚地区的稳定。
正在美国访问的朴槿惠还称，她对与日本首相安倍晋三举行双边会晤持开放态度，但同时强调了在慰安妇问题上取得进展的重要性。
“我觉得我可以与他（安倍）举行此类会晤，”朴槿惠在战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话时称。朴槿惠周五将在白宫与美国总统奥巴马会面。
“但为了让此类会晤真正有意义，我认为两国能够推动我们的关系朝更加面向未来变化的方向发展很重要……而令该（慰安妇）问题取得进展的会晤，方能称得上一次有意义的会晤。”
朴槿惠自上任以来尚未与安倍举行过双边会晤。
朴槿惠称，中断三年半的中日韩三方峰会将于11月初在首尔举行。
“这将是促进东北亚地区和平稳定的一个重要机会，也是改善日韩关系的重要机会，”朴槿惠说道。
“我希望这次三方峰会能为扫清阻碍双边关系的障碍提供机会，也能为在未来共同发展道路上举行真诚会谈提供机会。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。