朴槿惠称希望借助中日韩峰会改善日韩关系

路透华盛顿10月15日（记者David Brunnstrom） - 韩国总统朴槿惠周四称，希望下月的中日韩三方峰会能协助为改善与日本的关系扫清障碍，促进东北亚地区的稳定。

正在美国访问的朴槿惠还称，她对与日本首相安倍晋三举行双边会晤持开放态度，但同时强调了在慰安妇问题上取得进展的重要性。

“我觉得我可以与他（安倍）举行此类会晤，”朴槿惠在战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话时称。朴槿惠周五将在白宫与美国总统奥巴马会面。

“但为了让此类会晤真正有意义，我认为两国能够推动我们的关系朝更加面向未来变化的方向发展很重要……而令该（慰安妇）问题取得进展的会晤，方能称得上一次有意义的会晤。”

朴槿惠自上任以来尚未与安倍举行过双边会晤。

朴槿惠称，中断三年半的中日韩三方峰会将于11月初在首尔举行。

“这将是促进东北亚地区和平稳定的一个重要机会，也是改善日韩关系的重要机会，”朴槿惠说道。

“我希望这次三方峰会能为扫清阻碍双边关系的障碍提供机会，也能为在未来共同发展道路上举行真诚会谈提供机会。”（完）