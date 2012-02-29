美军高官称朝鲜政权换汤不换药

美军太平洋司令部司令威拉德周二称，朝鲜新领导人金正恩不大可能放弃核边缘政策，可能秉承他父亲和爷爷的立场，继续构成地区威。威拉德说：“他是金家人，身边围绕着姑姑、姑父还有其他人，会引导他的行为……因此我们预计跟过去差不多，毕竟已经有两代人成功推行这个战略了。”路透