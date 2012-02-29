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时事要闻 | 2012年 2月 29日 星期三 15:09 BJT

美军高官称朝鲜政权“换汤不换药”

路透华盛顿2月28日电---美军太平洋司令部司令威拉德（Robert Willard）周二称，朝鲜新领导人金正恩不大可能放弃核边缘政策，可能秉承他父亲和爷爷的立场，继续构成地区威胁。

威拉德说：“他是金家人，身边围绕着姑姑、姑父还有其他人，会引导他的行为。”

“因此，我们预计跟过去差不多，毕竟已经有两代人成功推行这个战略了。”

“所以，如果第三代领导人沿袭这样的战略，我们也不会觉得奇怪。”

威拉德认为，“金家”的战略就是“追求核武器、发展导弹、大规模杀伤性武器扩散、挑衅和极权”。

朝鲜前领导人金正日去年12月突然去世，其子金正恩接掌政权。

威拉德说：“我们密切观察是否有局势不稳迹象，以及是否有政权过渡不稳的迹象。”

上周六，朝鲜威胁要发动“圣战”，回应韩美联合军演计划。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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