美军高官称朝鲜政权“换汤不换药”

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿2月28日电---美军太平洋司令部司令威拉德（Robert Willard）周二称，朝鲜新领导人金正恩不大可能放弃核边缘政策，可能秉承他父亲和爷爷的立场，继续构成地区威胁。
威拉德说：“他是金家人，身边围绕着姑姑、姑父还有其他人，会引导他的行为。”
“因此，我们预计跟过去差不多，毕竟已经有两代人成功推行这个战略了。”
“所以，如果第三代领导人沿袭这样的战略，我们也不会觉得奇怪。”
威拉德认为，“金家”的战略就是“追求核武器、发展导弹、大规模杀伤性武器扩散、挑衅和极权”。
朝鲜前领导人金正日去年12月突然去世，其子金正恩接掌政权。
威拉德说：“我们密切观察是否有局势不稳迹象，以及是否有政权过渡不稳的迹象。”
上周六，朝鲜威胁要发动“圣战”，回应韩美联合军演计划。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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