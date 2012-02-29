美军高官称朝鲜政权“换汤不换药”

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败

2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。