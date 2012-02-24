美国特使称美朝北京核谈有实际意义

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京2月23日电---美国朝鲜核问题特使称，周四与朝鲜的会谈“认真且有实际意义”，周五会谈继续进行。不过分析人士表示，美朝核谈料将不会取得重大突破。
该会谈在北京举行，美方代表团以美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）为首，朝方团长则为朝鲜外务省副外相金桂冠（Kim Kye-gwan）。美国试图判断朝鲜新任领导层是否愿意停止核活动并重返六方会谈，本次会谈是奥巴马政府为此所作最新努力。
戴维斯周四在一天的会谈结束後告诉记者，他不能就取得的进展透露任何细节。
戴维斯对聚集在他所下榻宾馆中的记者称：“今天的会谈认真且具有实际意义，我们讨论了很多相关问题，明天将继续进行，看能否取得些许进展。”
他表示，双方谈及的事项包括朝鲜的粮食援助请求。
他说：“实际上，它们（今天的会谈）还没完全结束，我们打算明天从今晚留下的话题开始。”他补充说，他将与朝方官员共进晚餐。“我们仍在半谈判状态。”
若本次会谈取得成功，双方在朝鲜的核裁军义务以及朝鲜能获得的相应回报上缩小分歧，他们将在重启全面减裁核武器谈判上迈进一步。但要取得这一成果，先得越过他们之间的不信任鸿沟。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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