美国对朝鲜网络战威胁表示关切

路透华盛顿3月28日电（记者 Paul Eckert）---美国高级国防官员周三称，朝鲜已拥有复杂网络战能力，且今年该国拥有发起军事挑衅的大量机会，下个月其火箭发射活动就是开端。

一名美国官员确认，美国已探测到朝鲜在该国西北部与中国接壤的一处基地展开活动，似乎是在为火箭发射做准备。这意味着，朝鲜宣布於4月中旬进行的火箭发射正向前推进。

美国军事官员对众议院军事委员会表示，朝鲜规模庞大的传统军队、核武器项目、弹道导弹以及最新的网络战能力，都对美国及其亚太地区盟国构成威胁。

驻韩美军司令官瑟曼（James Thurman）对众议院军事委员会称，朝鲜已拥有生化武器，最新又组建了一个富有经验的黑客队伍。

他在讲话稿中称：“这类攻击对朝鲜来说是很理想的，给该国政府提供了一个隐蔽攻击（韩国）和美国利益的方式。朝鲜针对军事、政府、教育和商业机构等大量目标，日益采用这些方式。”

瑟曼还表示，在朝鲜前领导人金正日於去年12月去世後，该国政权交接“似乎在没有明显内部阻力且得到中国在政治和经济上大力支持的情况下顺利推进”。瑟曼领导着驻韩国的2.8万名美军。

他并称，金正日之子金正恩虽经验不足，但已进入其父旧日僚属所围绕的权力中心，且迄今“无迹象表明该国政权会与金正日的政策产生重大偏移。”

美国国防部负责亚太安全事务的代理助理部长拉沃伊（Peter Lavoy）对众议院军事委员会表示，朝鲜在2012年可能发起挑衅是国防部的一个“主要关切”。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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