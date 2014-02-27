美国应与朝鲜更多接触以推动重启朝核会谈--报告

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿2月26日（记者 David Brunnstrom） -美国外交政策和朝鲜问题专家在周三发布的报告中称，为了重启旨在让朝鲜停止核武器项目的会谈，美国应更多的与朝鲜接触。
这份报告由国家安全网络（National Security Network）和朝鲜问题国家委员会（NationalCommittee on NorthKorea）联合发布。报告称，美国在要求朝鲜满足重启核谈条件上应改变现有的“全有或全无”政策。
报告认为，美国当前的做法实际上是给了朝鲜主动权。按照美国当前的做法，美朝接触基本上局限在通过朝鲜驻联合国代表团这一渠道。
“拒绝就任何初步措施进行接触，必然会导致事实上对朝鲜核地位的默认，”报告称。“临时措施可立刻为美国带来成果，与此同时还可促成更切实的举措，以推动（朝鲜）去核化成为可能的现实。”
朝鲜曾在2005年承诺放弃核项目，但随后反悔，并于2006年和2009年进行核试验。该国与韩国、日本、中国、俄罗斯和美国的六方会谈始于2003年，会谈目标是让朝鲜半岛无核化，但会谈因朝鲜发射弹道导弹而暂停。
上述报告敦促美国和其他国家加强与朝鲜官员的接触，以建立合作关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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