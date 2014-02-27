美国应与朝鲜更多接触以推动重启朝核会谈--报告

路透华盛顿2月26日（记者 David Brunnstrom） -美国外交政策和朝鲜问题专家在周三发布的报告中称，为了重启旨在让朝鲜停止核武器项目的会谈，美国应更多的与朝鲜接触。

这份报告由国家安全网络（National Security Network）和朝鲜问题国家委员会（NationalCommittee on NorthKorea）联合发布。报告称，美国在要求朝鲜满足重启核谈条件上应改变现有的“全有或全无”政策。

报告认为，美国当前的做法实际上是给了朝鲜主动权。按照美国当前的做法，美朝接触基本上局限在通过朝鲜驻联合国代表团这一渠道。

“拒绝就任何初步措施进行接触，必然会导致事实上对朝鲜核地位的默认，”报告称。“临时措施可立刻为美国带来成果，与此同时还可促成更切实的举措，以推动（朝鲜）去核化成为可能的现实。”

朝鲜曾在2005年承诺放弃核项目，但随后反悔，并于2006年和2009年进行核试验。该国与韩国、日本、中国、俄罗斯和美国的六方会谈始于2003年，会谈目标是让朝鲜半岛无核化，但会谈因朝鲜发射弹道导弹而暂停。

上述报告敦促美国和其他国家加强与朝鲜官员的接触，以建立合作关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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